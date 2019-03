Janssons uppmaning inför viktiga matchen: "Skapa en atmosfär som inte setts tidigare"

Leeds, med Pontus Jansson i startelvan, besegrade i går Reading med 3-0 och är numera i serieledning i Championship, men med en match mer spelad än tvåan Norwich. I toppen är det jämnt om de två första platserna som ger direktuppflyttning, då Janssons Leeds har en poäng ner till Norwich och två poäng ner till Sheffield United på tredjeplats.

Lördagens hemmamöte med Sheffield United kan därmed vara av avgörande karaktär inför den sista delen av säsongen - och nu ber Jansson klubbens fans om extra stöd inför matchen. Han vill se fullsatta läktare redan en timme före avspark på Elland Road.

"Låt oss göra lördag till en dag att minnas länge. Vi gör det tillsammans", skriver han på Twitter i en rubrik till ett längre inlägg som lyder:

"På lördag kommer många av oss att spela den största matchen i våra liv och vi behöver er mer än någonsin. Vi ber er därför om att komma till Elland Road en timme före matchen och vara med oss redan under uppvärmningen och skapa en atmosfär som inte har setts tidigare på Elland Road. Alla med en biljett på lördag - sprid detta, så ses vi på uppvärmningen. Vi gör det tillsammans".

Leeds har nio matcher kvar av säsongen i Championship.

Let’s make Saturday a day to remember for long time! Together we will do it! ❤️❤️❤️ @LUFC pic.twitter.com/CTO9KxIiOY