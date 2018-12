Jesus bröt måltorkan med dubbla mål när City slog Everton

Manchester City förlorade sin första match i årets Premier League mot Chelsea i förra veckan och var ute efter revansch när man tog emot Everton.

Men gästerna skapade första chanserna, där Richalison fick den bästa. Brassen fick ett inlägg från vänster av Lucas Digne, men kunde inte hålla ner volleyavslutet som gick högt över.

Istället tog City ledningen genom Gabriel Jesus. Efter att Yerry Mina rensat bort bollen mitt i planen slog Leroy Sane en boll mot en djupledslöpande Jesus. Anfallaren rullade kyligt in bollen under en utrustande Pickford, för hans första mål sedan augusti i ligaspel.

- Mitt självförtroende är tillbaka för min familj är här och de hjälper mig mycket. Jag behöver min familj för tillfället, säger anfallaren om den brutna mållösa tiden enligt BBC.

Ytterligare en boll i nätet för Jesus som korrekt vinkades av för offside samt en chans för Mahrez som Pickford räddade avslutade en halvlek med City i förarsätet.

Jesus blev istället tvåmålsskytt i andra halvlek, ännu en gång framspelad av Sane. Mittfältaren slog ett precist inlägg till Jesus som helt obevakad fick nicka 2-0 framför mål.

Everton gjorde dubbla byten i hopp om att komma tillbaka in i matchen och fick utdelning fort. Lucas Digne slog in ett inlägg som Dominic Calvert-Lewin var högst på och anfallaren nickade, via Fabian Delph, in bollen i bortre hörnet.

Men Raheem Sterling släckte hoppet direkt. Engelsmannen, som hoppade in i 66 minuten, gjorde två minuter senare 3-1 när han likt Jesus blev fri framför mål på ett inlägg och tryckte in sitt nionde mål för säsongen.

- Timingen i deras mål var viktiga. De dödade matchen, deras tredje mål avgjorde, säger Dominic Calvert-Lewin enligt BBC.

Everton hade ett par chanser att komma in i matchen igen, men två misslyckade avslut av Richalison och Theo Walcott var det närmaste bortalaget var ytterligare en reducering.

- Jag är så glad, vi behövde den här segern så mycket eftersom den här säsongen kommer bli svårare, säger Jesus efter matchen.

City återtog i och med segern ligaledningen, två poäng framför Liverpool som möter Manchester United under söndagen. Dessutom fick laget också tillbaka Kevin De Bryune som gjorde sitt första framträdande på över en månad efter en knäskada. Everton ligger kvar på sjundeplatsen i Premier League.

- I år kommer det vara svårare att vinna för många lag spelar bättre. Jag tycker det är viktigt att vi har tagit tillbaka förstaplatsen, menar Jesus.

Lagens startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Delph - Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva - Mahrez, Jesus, Sane.

Everton: Pickford - Coleman, Keane, Zouma, Mina, Digne - Bernard, Sigurdsson, André Gomes, Richarlison - Calvert-Lewin