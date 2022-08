Jill Scott avslutar karriären efter EM-guldet

Legendaren Jill Scott, 35, var med och bärgade EM-guldet på hemmaplan i England tidigare i somras.

Det blev det sista som mittfältaren gjorde i sin aktiva karriär. För nu meddelar hon att karriären är över.

”Vi ska inte gråta. Jag lovade mig själv det. Jag går i pension. Och jag lämnar med en guldmedalj hängandes runt halsen”, skriver hon på Twitter.

Jill Scott gjorde 161 A-landskamper för England. Under sin aktiva karriär representerade hon klubbar som Sunderland, Everton och Manchester City. Hennes sista klubbadress blev Aston Villa.

