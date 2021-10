Jones om Premier League-titeln: "Jag var ung och naiv - borde ha njutit mer"

Manchester United-backen Phil Jones har under senaste åren haft stora skadeproblem. 29-åringen är numera skadefri, men har inte kommit till spel i Premier League den här säsongen. När United senast vann den engelska ligan under 2013 var läget annorlunda. Jones fick gott om speltid med 17 ligamatcher och var ordinarie under slutspurten.

Nu berättar Jones att han inte njöt så mycket av titeln.

- När jag ser tillbaka på det borde jag ha njutit mer. Jag var ung och lite naiv. Man gick vidare och glömde bort det. Det kommer kanske med erfarenhet, säger backen enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

- Många spelare vinner Premier League, men det är också många bra spelare som aldrig kommer att vinna Premier League. Det är jättestort att ha en Premier League-titel på cv:t.

Jones kom till United under 2011 och har vunnit Premier League en gång med klubben.