Jonna Andersson målskytt när Chelsea tog hem ligatiteln

Chelsea har tagit hem den engelska dubbeln. För tio dagar sedan vann London-klubben FA-cupfinalen mot Arsenal - och under tisdagen kom nästa triumf.

Chelsea slog Bristol med 2-0 på bortaplan - vilket säkrade ligatiteln för klubben. Jonna Andersson gjorde 2-0-målet som säkrade segern i slutminuterna efter ett fint inspel från Fran Kirby.

- Det är helt fantastiskt, det är riktigt skönt att få vinna titeln och att faktiskt få avgöra innan ligan är slut. Det är en fantastiskt skön känsla, säger Jonna Andersson till Fotbollskanalen.

Andersson var en av två svenskor som startade för Chelsea, där Hedvig Lindahl i målet var den andra. Magdalena Eriksson var för ovanlighetens skull på bänken.

Bristol 0-2 Chelsea. Surely the title is ours now?! #CLFC pic.twitter.com/dVE42Yi1AL