JUST NU: Southampton hotar tidigt

Trots att blott tre Premier League-omgångar har passerat är Manchester United, med Erik ten Hag i spetsen, under press. Efter en seger och två förluster gick "The Red Devils" på landslagsuppehåll på 14:e plats i tabellen. Således är laget på jakt efter en blytung seger mot nollpoängaren Southampton under lördagen.

När Man United presenterade sig startelva stod det klart att Erik ten Hag valde att bänka Casemiro, som byttes ut efter en mardrömshalvlek mot Liverpool i den senaste ligamatchen. In i hans ställe kommer Christian Eriksen, som har spelat blott fyra ligaminuter under säsongen.

Utöver detta får Amad Diallo chansen från start, samtidigt som Alejandro Garnacho förpassas till bänken. På avbytarbänken återfinns även namn som Harry Maguire, Antony och nyförvärvet Manuel Ugarte, som kan göra debut efter flytten från PSG.

När matchen väl kom igång var det Southampton som höll på en drömstart. Detta när Premier League-debutanten Tyler Dibling försökte skruva in ledningsmålet. 18-åringen fick dock se sig nekad av André Onana i bortamålet.

Startelvor:

Southampton: Ramsdale - Ugochukwu, Bednarek, Stephens - Sugawara, Fernandes, Downes, Dibling, Walker-Peters - Brereton Diaz, Archer.

Manchester United: Onana - Dalot, de Ligt, Martinez, Mazraoui - Eriksen, Mainoo - Diallo, Fernandes, Rashford - Zirkzee.