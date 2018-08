Kane bröt förbannelse när Tottenham vann Londonderbyt

Tottenham tog i dag emot Fulham på Wembley i Premier League, då lagets nya hemmaarena ännu inte är helt färdigställd. Laget var tidigt nära att få en trevlig inledning på matchen, då Lucas Moura fick fri yta framför mål, men nickade utanför.

Lite senare i första halvlek fick han däremot revansch för missen efter ett anfall med flera avslut mot mål. Moura fick till slut bollen några meter in i straffområdet och skruvade in bollen i Fabris högra burgavel till 1-0. Det stod sig första halvlek ut.

I andra halvlek fortsatte Tottenham att trycka på för ytterligare ett mål, men det var i stället Fulham som först fick fira på Wembley. Aleksandar Mitrovic föll framför mål, men nickade därefter liggandes in ett inspel av talangen Ryan Sessegnon till 1-1. Det väckte åter Spurs, som fortsatt stormade framåt för tre poäng.

Till slut fick Tottenham utdelning igen och återtog ledningen i matchen. Först skruvade Kieran Trippier läckert in en frispark till 2-1 och därefter slog Harry Kane till med sitt första mål i augusti i karriären till 3-1 efter fint förarbete av Eric Lamela.

- Det känns bra att få göra mål. Det var en bra vinst för oss. Jag hade ett par chanser, där jag skulle ha gjort det bättre, men jag var där för det tredje målet, säger Kane till BBC.

- Jag kan lägga det bakom mig nu. Många människor pratade om det. Det verkade aldrig hända för mig i augusti, fortsätter han om att han gjorde sitt första mål i augusti.

Tottenham står därmed på sex poäng efter två matcher, medan Fulham är placerat i botten av tabellen med två raka förluster under inledningen av säsongen i Premier League.

Startelvor:

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Eriksen, Lucas, Alli, Kane.

Fulham: Fabri, Fosu-Mensah, Chambers, Marchand, Bryan, Seri, Anguissa, Cairney, Kamara, Mitrovic, Sessegnon.

1 - Harry Kane has scored a Premier League goal in August for the first time ever, in his 15th game in the month. Finally.