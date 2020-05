Kane tröjsponsrar tidigare klubb: "Förebild för den moderna fotbollen"

Tottenham-stjärnan Harry Kane, 26, har bland annat en bakgrund i Londonklubbens akademi, men har även i unga år blivit utlånad till engelska klubbarna Leyton Orient, Norwich och Leicester innan han slog igenom i den engelska storklubbens A-lag.

Nu ger Kane tillbaka till en av klubbarna han tillhört på lån, nämligen Leyton Orient.

Leyton Orient meddelar att Kane, som tillhörde klubben på lån våren 2011, har gett klubben ekonomiskt stöd genom att ha köpt in sig som sponsor på klubbens matchtröjas framsida för säsongen 2020/2021. Detta för att hjälpa klubben och för att hylla den brittiska sjukvårdens arbete under den pågående krisen som uppstått till följd av coronavirusets utbrott, men även för att uppmärksamma två olika välgörenhetsorganisationer.

På Leyton Orients hemmatröja kommer det därmed framöver stå "Tack till hjältarna i frontlinjen", som en hyllning till den brittiska sjukvården. På bortatröjan kommer Haven House Children’s Hospice synas, som är ett hospis för barn och på tredjestället kommer Mind, the mental health charity att synas, som hjälper människor med psykisk ohälsa.

Kane säger så här om anledningen till att han vill hjälpa klubben.

- Jag är född och uppväxt några kilometer från arenan och jag är verkligen glad över att ha möjlighet att ge tillbaka till klubben som gav mig min första profesionella start. Det här gör också att jag får en plattform för att kunna rikta ett stort tack till alla "frontlinje-hjältar" och välgörenhetsorganisationer som finns där ute med vård och stöd under de här utmanande tiderna, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Leyton Orients vd Danny Macklin om Kanes stöd:

- Tack Harry för ditt fantastiska stöd och din generositet. Du är en riktig förebild för den moderna fotbollen, säger han i en kommentar på hemsidan.

