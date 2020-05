Kean uppges aktuell för Roma: "Hoppas att min son kan hjälpa honom"

Italienske anfallstalangen Moise Kean, 20, lämnade förra sommaren Juventus för spel i Everton och har under den här säsongen haft svårt att leverera i Premier League, då han så här långt endast är noterad för ett mål och två assist på 22 matcher i den engelska högstaligan. Kean, som har avtal med Everton till sommaren 2024, har därmed spekulerats vara aktuell för en flytt tillbaka till Italien och däribland till Roma.

Nu går Roma-talangen Nicolo Zaniolos pappa Igor Zaniolo ut med att han tror att det hade kunnat vara bra för Kean att komma till Roma, då han menar att Nicolo hade kunnat få Kean på rätt spår igen.

Igor menar att Nicolo har lärt sig av sina misstag, som av att han hamnade i blåsväder efter att ha kommit sent till en samling med det italienska landslaget under U21-EM 2019, men att Kean, som också kom sent till samma samling, möjligen inte riktigt lärt sig av det ännu.

- Nicolo har berättat för mig att Kean är en riktigt bra kille, oavsett om han ibland går över gränsen. Det är bara naturligt eftersom att de är unga och lite vilda, men de måste se till att det inte blir för mycket, säger han till italienska tidningen Corriere dello Sport enligt Football-Italia och fortsätter:

- Nicolo förstod att han gjorde fel och har lärt sig av sina misstag efter EM. Om Moise kom till Roma hoppas jag att min son kan hjälpa honom att växa. Om Kean håller sitt huvud kallt kan han bli en av de bästa anfallarna i Europa.

Kean hamnade även nyligen i blåsväder i England, då han, trots riktlinjer i Storbritannien om social distansering, ska ha anordnat en fest i sin lägenhet i England, vilket fick Everton att gå ut med ett uttalande om ämnet.

"Everton är förskräckta efter att ha fått kännedom om en incident där en spelare struntade i klubbens och regeringens riktlinjer i coronakrisen", skrev klubben i ett uttalande enligt Daily Mirror.

"Klubben har uttryckt sin besvikelse för spelaren och gjort klart att handlingar som sådana här är helt oacceptabla", skrev klubben vidare.