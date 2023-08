Kevin De Bruyne opererad: "Stort slag för mig både mentalt och fysiskt"

Det var i Premier League-premiären mot Burnley som Kevin De Bruyne tvingades kliva av skadad efter 23 minuters spel. Efteråt berättade tränaren Pep Guardiola att det rörde sig om en frånvaroperiod på tre till fyra månader.

Nu bekräftar mittfältsstjärnan själv på plattformen X att han har genomgått en operation.

"Nyheten efter Burnley-matchen var ett stort slag för mig fysiskt och mentalt. Nu är operationen gjord, jag är redo att läka min kropp och ta mig tillbaka till arbetet. Tack för allt stöd!", går att läsa i inlägget.

Pep Guardiola har sagt att City eventuellt kan komma att värva efter "KDB":s skada.

- Vi måste reflektera lite över truppen, sade han till ESPN.

City ställs mot Newcastle under lördagen.

The news after the Burnley game was a really big blow for me physically and mentally. Now the surgery is done I’m ready to heal my body and get back to work soon. Thank you all for the support👍 pic.twitter.com/dULTfmSTdr