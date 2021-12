Klart: Manchester United ställs mot Gerrards Aston Villa i FA-cupen

Under måndagskvällen lottades FA-cupens tredje omgång, där klubbar från Premier League och Championship kliver in i tävlingen. Efter att de 64 klubbarna lottats mot varandra i en fri lottning står det klart att Manchester United tar emot Aston Villa hemma på Old Trafford. Manager i Aston Villa är Liverpool-legendaren Steven Gerrard, som nu ställs mot sin antagonist ännu en gång.

Regerande FA-cupmästarna Leicester ställs mot Watford, som numera tränas av Claudio Ranieri (mannen som förde Leicester till en sensationell Premier League-titel våren 2016). På annat håll möts de båda PL-klubbarna West Ham och Leeds.

Liverpool tar emot Shrewsbury Town på hemmaplan, medan Manchester City gästar Swindon och Arsenal spelar borta mot Nottingham Forest. Chelsea möter Chesterfield hemma. Matcherna spelas runt helgen 8-9 januari.

Se hela lottningen i faktarutan nedan.