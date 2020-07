Klart: Matic skriver nytt kontrakt med United: "Har mer att ge"

Nemanja Matic, 31, har spelat i Manchester United sedan sommaren 2017 och han kommer att stanna i tre år till, förutsatt att han inte blir såld. Klubben meddelar på sin hemsida att mittfältaren har skrivit på ett nytt kontrakt, vilket sträcker sig till sommaren 2023.

- Jag är väldigt glad över att jag får fortsätta vara en del av den här klubben, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

- Som spelare har jag fortfarande mycket mer att ge och uppnå i min karriär. Att göra det med Manchester United är en stor ära.

Förutom Manchester United har serben tidigare representerat klubbar som Chelsea och Benfica.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC