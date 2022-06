Klart: Petr Cech lämnar Chelsea

Sedan det blev klart att tidigare ägaren Roman Abramovitj lämnar och Todd Boehly tagit över som ordförande i Londonklubben, har flera högt uppsatta personer i Chelsea gett sig av. Exempelvis stod det i förra veckan klart att Marina Granovskaia slutar som sportchef.

Efter att The Telegraph först kommit med uppgifterna under morgonen, blev det senare under måndagen officiellt att Petr Cech har gjort sitt som teknisk- och prestationsrådgivare i Chelsea.

- Det har varit ett stort privilegium att få ha den här rollen i Chelsea under de senaste tre åren. Med klubben under nytt ägande känner jag att det nu är rätt tid för mig att kliva åt sidan. Jag är glad att klubben nu har en utmärkt position med de nya ägarna, och jag är övertygad om framtida framgång både på och utanför planen, säger 40-åringen i en kommentar.

Nye ägaren Todd Boehly, som även är ordförande, tackar Chech för hans "engagemang för klubben".

- Petr är en viktig medlem av Chelsea-familjen. Vi förstår hans beslut att kliva av och tackar honom för hans bidrag som rådgivare och hans engagemang för klubben och vårt samhälle. Vi önskar honom lycka till, säger Boehly.

På sitt cv har Petr Chech bland annat nära 500 matcher i Chelsea-tröjan samt över 100 fajter för Premier League-rivalen Arsenal.