Klart: Sevecke lämnar Everton

Danska landslagsbacken, Rikke Sevecke, anslöt till Everton från franska Fleury inför säsongen 2020. Sedan dess har hon spelat en vital roll i den engelska storklubben.

Men allting har ett slut.

26-åringen sitter på ett utgående kontrakt med Everton och när det går ut i sommar, står det klart att det inte blir någon förlängning – det meddelar klubben i ett pressmeddelande.

”Evertonians – först av allt vill jag säga tack. Tack för att ni välkomnade mig med öppna armar och för ert oänliga stöd. Det var varit ett otroligt nöje att spela för en sådan historisk och ikonisk klubb som Everton. Jag har under mina tre år här träffat så många fantastiska personer och hittat vänner för livet. Jag kommer att lämna med en hel del minnen. Så ett stort tack till alla som har gjort dessa tre år minnesvärda”, skriver Sevecke i ett inlägg på Instagram.

Ny klubbadress har ännu inte kommunicerats.

Sevecke har gjort 44 landskamper i det danska landslaget och över 50 matcher med Everton.

We can confirm Rikke Sevecke will leave the Club once her current contract expires at the end of next month.



Everyone at Everton would like to thank Rikke for her commitment to the Club and we wish her well for the future.