Klart: Succémålvakt förlänger med Leeds

Förra säsongen var det främst Leeds offensiv som hyllades. Men längst där bak fanns målvakten Ilian Meslier, 21, och stod för en mängd fina insatser. Nu belönas han med ett nytt kontrakt.

"Fransmannen har satt pennan på ett femårskontrakt, som fårn honom att stanna på Elland Road till 2026", skriver klubben på sin hemsida.

Meslier kom till klubben 2019 på lån från Lorient. A-lagsdebuten skedde mot Arsenal i FA-cupen 2020, och månaden därpå kom Premier League-debuten. Sommaren 2020 blev flytten permanent och under förra säsongen var han tränare Marcelo Bielsas givna val mellan stolparna.

Då höll han elva nollor på 35 ligamatcher. I och med det slog han Joe Harts 14 år gamla år rekord på åtta nollar under en säsong - som U21-spelare.

✍️ Leeds United is delighted to announce Illan Meslier has signed a new long-term contract with the club