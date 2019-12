Klart: Tottenham kallar tillbaka talang från Leeds

Jack Clarke blev Tottenhams första nyförvärv på 18 månader när han genomförde sin flytt från Leeds United i somras, för en prislapp på dryga tio miljoner pund. Den då 18-årige yttern gick dock tillbaka till Leeds på lån direkt, ett lån som nu upphör.

Leeds meddelar nämligen att Tottenham har återkallat Clarke från lånet och yttern kommer att återvända till Tottenham i januari, meddelar Leeds på Twitter. Clarke har haft svårt att få speltid under hösten och har bara gjort ett framträdande i ligan och två i ligacupen för Championship-klubben.

Tottenham spelar nästa gång redan i morgon, när laget tar emot Norwich. Första matchen i det nya året spelar ”Spurs” redan på nyårsdagen, när de åker till sydkusten för ett möte med Southampton. Sedan väntar en match mot Middelsbrough i FA-cupen den 5 januari.

