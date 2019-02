Klart: United förlänger med Jones: "Jag älskar allting med klubben"

Manchester United värvade Phil Jones från Blackburn säsongen 2010-2011. Sedan dess har mittbacken varit kvar i klubben och med United har vunnit ligan likväl som FA-cupen.

Nu står det klart att Jones, som nu hunnit bli 26 år, stannar i Manchester United. Mittbacken har skrivit på ett nytt avtal som sträcker till juni 2023. Detta meddelar klubben på sin hemsida.

- Jag är tillfreds med att ha skrivit på ett nytt kontrakt. Manchester United har varit en stor del av mitt liv i åtta år och jag älskar allting med klubben, säger han i en kommentar på klubben hemsida.

- Jag ser fram emot det som vi har framför oss och vi förbereder oss för en väldigt intensiv period. Jag vill tacka Ole (Gunnar Solskjær, manager) och ledarstaben för deras fortsatta stöd i min utveckling

Jones har den här säsongen gjort 16 framträdanden för Manchester United.

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC.



Congratulations, Phil!