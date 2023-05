Klart: Wälti förlänger med Arsenal

Lia Wälti lämnade Turbine Potsdam 2018 och landade i London för att spela för Arsenal. Sedan dess har hon blivit en nyckelspelare för Jonas Eidevalls gäng.

Kontraktet löper ut i sommar och nu slår den schweiziska landslagsspelare hål på alla spekulationer och förlänger med tabelltrean.

- Arsenal betyder så mycket för mig och det har känts som hemma sen första stund och över åren har jag byggt ett starkt band med klubben allt runt omkring. Det är en spännande tid för Arsenal som jag vill fortsätta vara en del av, säger hon i ett pressmeddelande.

Jonas Eidevall:

- Jag är superglad över att Lia väljer att stanna. Hon är en av världens bästa mittfältare och ger oss så mycket i form av ledarskap och närvaro. Hon var varit extremt viktig under min tid här och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med henne.

Arsenal ligger för närvarande på en tredjeplats i tabellen.

Lia Walti has something to say ❤️ pic.twitter.com/qvpw7ePchJ