Konfronterade domaren - nu får Pochettino böter och stängs av

Mauricio Pochettino var inte nöjd med domare Mike Deans insats under mötet med Burnley den 23 februari. Efter slutsignalen stegade argentinaren upp till domaren för att konfrontera honom, varpå Dean sågs tjafsa tillbaka.

Dean har tidigare plockats bort från en Tottenham-match då han skulle agera fjärdedomaren och nu väljer det engelska fotbollsförbundet FA att även agera mot Pochettino. På sitt Twitterkonto skriver man att Pochettino bötfällts med 10 000 pund, motsvarande 123 000 kronor – och att han dessutom stängs av från att leda laget i två matcher. Argentinaren har accepterat bestraffningen och kommer att missa mötena med Southampton och Liverpool.

Pochettino har sedan tidigare bett om ursäkt för sitt agerande.

- Jag vill be om ursäkt till Mike Dean. Så uppför man sig inte och jag kommer att acceptera straffet, sa han på en presskonferens för en tid sedan.

Pochettino var även ångerfull för att Dean alltså plockades bort från en Spurs-match.

- Jag är ledsen för det eftersom jag ville be om ursäkt mellan fyra ögon. Jag tycker fortfarande att jag hade rätt (Pochettino tyckte det skulle varit inspark och inte hörna vid Burnleys första mål i 2-1-förlusten) men sättet som jag betedde mig på är inte rätt. Det är hela poängen.

