Krafth med första målet i Premier League - föll mot Manchester City efter dramatik

Sveriges landslagsback Emil Krafth, till vardags i Newcastle, fick under fredagskvällen göra sitt första mål i Premier League. Efter 25 minuters spel slog högerbacken till med en nick i mål mot Manchester City på hemmaplan. City hade redan säkrat ligatiteln inför kvällens match och därmed roterade tränaren Josep Guardiola i sitt lag.

Men Krafth fick inte bli hjälte den här kvällen, matchen svängde vidare.

Först kvitterade Joao Cancelo, i den 39:e minuten, till 1-1 och tre minuter senare gav Ferran Torres City ledningen till 2-1. City såg därmed ut att gå till pausvila i ledning, men på övertid i första halvlek kvitterade Joelinton från straffpunkten till likaläge i halvtid.

I den andra akten tog Newcastle sedan ledningen igen genom Joe Willock, medan City och Torres sedan kontrade på det genom två mål, inom loppet av två minuter, till 4-3. Torres blev därmed hattrickskytt den här kvällen när City i slutändan vann och tog tre poäng.

Manchester City toppar som bekant ligan, medan Newcastle är på 16:e-plats i Premier League. Två matcher återstår av säsongen.

Krafth är i år noterad för 18 framträdanden med Newcastle i England. Under sommaren 2019 anslöt han till den engelska klubben från franska Amiens och sedan dess har han fått varierat med speltid.

Startelvor:

Newcastle: Dubravka - Murphy, Krafth, Fernandez, Dummett, Ritchie - Willock, Shelvey, Almiron - Saint-Maximin, Joelinton.

Manchester City: Carson - Walker, Garcia, Ake, Cancelo - Silva, Rodri, Gündogan - Torres, Jesus, Sterling.

