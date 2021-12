Kryss i Southampton - åskådare förd till sjukhus

Tidigare under onsdagskvällen avbröts Premier League-matchen mellan Watford och Chelsea efter att en åskådare på läktaren drabbats av hjärtstopp. Den matchen återupptogs efter att läget för personen stabiliserats.

Senare på kvällen pausades nästa match i den engelska högstaligan efter ett medicinskt nödläge på läktaren. Starten av andra halvlek i Southampton-Leicester sköts upp av just den anledningen, skriver Leicester på sitt Twitter-konto.

Enligt Sky Sports liverapportering fördes en Southampton-supporter, som var vid medvetande, bort från arenan för att åka till sjukhus.

Med cirka tio minuters fördröjning kom sedan andra halvlek igång med Southampton i en 2-1-ledning. Leicester-mittfältaren James Maddison kvitterade snabbt till 2-2, vilket även blev slutresultatet.

There will be a delay to kick-off for the second half due to a medical emergency in the stands.#SouLei