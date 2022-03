Kulusevski om Ibrahimovics påverkan: "Öppnade dörrar"

Dejan Kulusevski har fått en stark start på sin tid i Tottenham och Premier League. Det tog inte många matcher från att han anslöt till att han hade tagit en startplats och svensken har dessutom bidragit med två mål och fyra assist.

21-åringen trivs också väldigt bra i sin nya klubb, inte minst tack vare tränaren och staben runt laget.

- De låter mig göra misstag och jag är en person inte kan stå still och jag vill röra mig på stora, stora ytor. Tränaren har hjälpt mig mycket eftersom jag verkligen hittar min plats just nu. Jag gillar var jag spelar och i varje match har jag haft chanser att göra mål, säger han till The Guardian.

Dessutom har Kulusevski redan nu fått en ramsa från supportrarna. I vanliga fall lyssnar han mest på hiphop, men supporterramsan som har en Abba-melodi uppskattas ändå.

- De är ganska bra… Jag kan inte säga något dåligt om dem (skratt). Jag älskar ramsan. Alla mina kompisar skickar den till mig hela tiden och tycker det är väldigt roligt, säger han.

Kulusevski har parallellt med att klubbkarriären fått fart även tagit en plats i det svenska landslaget. Där har han fått spela med en av sina idoler, Zlatan Ibrahimovic. De båda spelarna har en liknande bakgrund med föräldrar som invandrat till Sverige. Kulusevski menar att Ibrahimovic varit en stor inspiration för honom i karriären.

- Zlatan öppnade dörrar för oss i Sverige på ett sätt som ingen kan föreställa sig. Han hjälpte verkligen alla unga. Barn som var utanför, och visade dem att allt var möjligt. När han började nämna mitt namn som en spelare, var jag som ett barn på jul.