Leicester-stjärnans drag: Köper in sig i fotbollsklubb

Jamie Vardy noterades för 17 mål och nio assist på 42 framträdanden under den gångna säsongen. Det ledde inte till någon plats i den engelska EM-truppen - men Vardy har hållit sig sysselsatt på annat håll.

Under måndagen gick han ut i en intervju med engelska The Athletic om att han köpt in sig i den amerikanska fotbollsklubben, Rochester Rhinos, från New York-området. För att förtydliga: Vi pratar om en klubb som spelar vad amerikanerna kallar soccer.

- Det är en tillräckligt stor andel av klubben för att få en stol vid bordet. Det är jättespännande. Det kommer att bli annorlunda från vad jag är van vid att göra, men jag ser fram emot att kasta mig in i det, säger Vardy till The Athletic.

Klubben har varit inaktiv sedan 2017 och Vardy ska vara med i processen att återuppliva den. Han uppger till The Athletic att han planerar att vara aktiv i den återupplivningsprocessen men att han fortsatt kommer att spela för Leicester City.

När Rochester Rhinos senast var aktiva, 2017, spelade man i USL (amerikanska andraligan). Efter den säsongen la man sedan laget på is, då ägarna David och Wendy Dworkin, som även är delägare i NBA-laget Sacramento Kings, sökte extra kapital för att bedriva lagets verksamhet. Enligt The Athletic var det för att klubben hade en och en halv miljon dollar i skuld, vilket motsvarar cirka 12,5 miljoner kronor.

Nu har man hittat det extra kapitalet genom Vardy, så vad väntar härnäst?

Vardy och paret Dworkin har satt som mål att hitta en huvudtränare och en ny arena i Rochesterområdet inför säsongen 2022, då man planerar att spela igen. Diskussioner förs kring vilken liga de ska träda in i, men det är ännu inte bestämt.