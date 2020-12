Lewandowski ville till Manchester United: "Jag var redo att flytta"

Robert Lewandowski gjorde stor succé i Borussia Dortmund för många år sedan. Sir Alex Ferguson försökte värva anfallaren till Manchester United under 2012, men det blev ingen flytt. Även om Lewandowski själv var redo.

- Efter mitt andra år i Dortmund hade jag ett samtal med Sir Alex Ferguson. Han ville att jag skulle komma till Manchester, säger Lewandowski till France Football och fortsätter:

- Jag var mycket intresserad. Jag kan till och med säga att jag var redo, men Dortmund ville inte släppa mig. Det störde mig inte mer än så eftersom det gick bra i Borussia (Dortmund).

Det blev inte United, i stället flyttade Lewandowski till Bayern München. En flytt som minst sagt blev lyckad. Anfallaren har öst in mål säsong efter säsong, och blev nyligen utsedd till Bästa manliga spelare under 2020 på Fifas "The Best"-gala.

Den här säsongen har 32-åringen gjort 20 mål på 18 matcher i alla tävlingar.