Lindelöf hyllar United-talangen: "En fantastisk ung spelare"

Manchester Uniteds anfallstalang Mason Greenwood har den senaste tiden fått alltmer speltid av Ole Gunnar Solskjær. I gårdagens möte med Newcastle startade 18-åringen och gjorde ett av målen i 4-1-segern.

- Han är en fantastisk ung spelare, säger United-backen Victor Nilsson Lindelöf i en intervju på klubbens twitterkonto.

Han fortsätter:

- Jag har sagt det tidigare: han tränar hårt och är ödmjuk utanför planen också. Om han fortsätter som han gjort har han en väldigt ljus framtid. Han är en väldigt bra kille utanför planen också.

Lindelöf hyllar hela Uniteds fronttrio med Greenwood, Antony Martial och Marcus Rashford, som alla blev målskyttar i mötet med Newcastle.

- De är väldigt, väldigt bra spelare, de är väldigt farliga. Det är roligt och utmanande att spela mot dem i träning också, för du vet att du alltid måste vara på tå och redo för allt. Jag är väldigt glad över att ha dem i laget.

Uniteds nästa match spelas redan i morgon borta mot Burnley.

💬 @VLindelof speaks in glowing terms about our attacking options, following an impressive display of finishing in #MUNNEW.#MUFC pic.twitter.com/dL8pZUFcT8