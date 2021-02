Lindelöf vann svenskduellen - United ny tvåa

Både Victor Nilsson Lindelöf och Emil Krafth fanns med från start när Manchester United tog emot Newcastle i Premier League under söndagskvällen - och det var Lindelöf som gick segrande ur svenskduellen.

Krafth ställdes mot Marcus Rashford på Newcastles högerkant, vilket visade sig bli tufft. Efter knappa halvtimmen åkte Krafth på en tunnel från just Rashford, som sedan vek in mot mål och sköt in 1-0 mellan benen på Krafth och förbi målvakten Karl Darlow.