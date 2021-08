Lindelöfs besked om ryggproblemen: "Jag mår mycket bättre nu"

Victor Nilsson Lindelöf har under en tid, inte minst under förra säsongen, dragits med ryggproblem. Något som svensken öppnade upp sig kring under förra säsongen.

- Jag har haft problem i flera månader, haft väldigt ont och har fortfarande problem. Jag kämpar med det varje dag men spelschemat är väldigt tätt så jag försöker mest hålla det under kontroll. Det har varit tufft, speciellt efter matcherna, men jag försöker vara så smart som möjligt när jag väl spelar match, sade Lindelöf enligt Manchester Evening News i december i vintras.

Nu kommer Lindelöf med ett positivt besked kring sina ryggproblem.

ANNONS

- Jag mår mycket bättre nu, säger Lindelöf i en kommentar på Manchester Uniteds hemsida.

Han fortsätter:

- Jag har jobbat väldigt hårt med min rygg, särskilt nu under uppehållet. Jag hade mycket problem med den förra säsongen och behövde spela mig igenom det. Jag spelade en match, sedan behövde jag vila några dagar och sedan var det rakt in i en ny match. Det var tufft, men jag har jobbat väldigt hårt med olika typer av övningar och behandlingar, och känner mig mycket bättre nu.

Lindelöf är tillbaka i träning med United efter sommarens EM-slutspel med Sverige. Förra säsongen blev det totalt 45 matcher för United i alla turneringar, plus landskamper utöver det.

- Det har varit tufft med mycket matcher. Man måste verkligen ta hand om sin kropp när man får tid att vila lige, och man måste också rensa huvudet. Det är väldigt krävande, men man är också här för att spela matcher och jag gillar utmaningen, säger Lindelöf.

ANNONS

Manchester United inleder sin Premier League-säsong hemma mot Leeds United 14 augusti.