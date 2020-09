LISTA: En vecka kvar av fönstret - 12 möjliga övergångar i Premier League

Lucas Torreira, Arsenal

Mittfältaren imponerade stort under debuthösten, men omplacerades och har sedan dess haft svårt att ta en plats. Det verkar som att Arsenal nu ser honom som en av få spelare man kan få en betydande summa för. En försäljning känns nödvändig om det ska bli något konkret av spekulationerna som placerar Thomas Partey och Houssem Aouar i London.

Uruguayanska har rapporterat om att Atlético Madrids tränare Diego Simeone är intresserad. Sedan tidigare har 24-åringen placerats i Torino och Fiorentina, enligt Fabrizio Romano på The Guardian. En utlåning med köpobligation på runt 250 miljoner kronor är aktuellt.

Said Benrahma, Brentford

Finalförlusten mot Fulham har tagit hårt på Brentford, som redan tvingats släppa Ollie Watkins till Aston Villa. Nu verkar det som att stjärnspelaren Benrahma, som ifjol stod för 28 poäng i Championship, kan följa med honom ut genom dörren.

Under sommaren har det sagts att Crystal Palace har varit den klubb som följt honom med störst intresse. Men enligt Daily Mail är även Fulham suget på att stärka upp offensiven. Prislappen är satt på drygt 200 miljoner kronor. Hans ordinarie kontrakt löper fram till 2022.

Michael Cuisance, Bayern München

Fransmannen har spåtts en lysande framtid sedan tiden i Nancy. Men debutsäsongen i Bayern München fortlöpte desto tuffare, och resulterade i blott 302 spelade ligaminuter. Nu verkar det som att Leeds är redo att satsa på 21-åringen.

Franska L’Equipe skriver nämligen att Marcelo Bielsa äntligen ser ut att få sin mittfältsförstärkning. Det ska då handla om ett femårskontrakt om en övergångssumma på runt 250 miljoner kronor.

Declan Rice, West Ham

Chelsea har redan stått för flera namnstarka värvningar, men enligt de brittiska tabloiderna ska man nu äntligen vara redo att buda på Rice. Fabrizio Romano har tidigare rapporterat om att man sälja innan ett köp av Rice kan bli aktuellt. Men även att West Ham inte är intresserat.

The Athletic skriver att man kan erbjuda Ross Barkley plus pengar för mittfältaren, vars prislapp uppges ligga på 800 miljoner kronor.

Juan Foyth, Tottenham

Mittbacken har inte spelat en ligamatch för Tottenham under 2020, och av allt att döma lär han säljas under fönstrets sista vecka. The Athletics David Ornstein skriver att Fulham är intresserat, men även att Foyth kan gå i motsatt riktning i en affär som tar Milan Skriniar från Inter till Tottenham.

Tabloiden Daily Star har uppgett att Tottenhams prislapp ligger på 150 miljoner kronor.

Houssem Aouar, Lyon

Mittfältaren ledde Lyon till semifinal i årets Champions League. Men det verkar nu som att Lyon, som missade Europaspel och behöver få in pengar, kan vara på väg att sälja Aouar. Klubbpresidenten Jean-Michel Aulas bekräftade tidigare i veckan att Arsenals första bud inte alls nådde upp i deras förväntningar.

Enligt Football-London förbereder man nu ett andra bud. Det ska ligga på runt 500 miljoner, med klausuler inräknade. Räcker det för att säkra 22-åringens signatur?

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea

Fansens förhoppningar på Loftus-Cheek var högt ställda, men mittfältaren har haft svårt att hitta tillbaka in i laget igen efter långtidsskadan. Han imponerade inte när han väl fick chansen under säsongsinledningen. Skulle nog må bra av en utlåning under mindre press.

Brittiska Telegraph skriver att Aston Villa kikar på att ta in en mittfältare. Loftus-Cheek och Ross Barkley är två alternativ som nämns. Har kontrakt fram till 2024.

Dele Alli, Tottenham

Alli slog igenom med dunder och brak under debutsäsongen i Premier League. Efter en kämpigare period, såg det i våras ut som att Alli var tillbaka i toppslag igen. Men nu plötsligt verkar det ha skurit sig mellan honom och José Mourinho, som har lämnat mittfältaren utanför de två senaste matchtrupperna i PL.

Enligt The Guardian jobbar Tottenham på att sälja Alli, och Jason Burt på Telegraph menar att PSG är intresserat. En prislapp på runt 500 miljoner kronor har nämnts.

Alex Telles, Porto

Det blev varken Ben Chilwell eller Sergio Reguilón, men Manchester United ser nu ut att närma sig en förstärkning på vänsterbacken. Efter en veckas förhandlingar uppger nämligen Fabrizio Romano att United är överens med Telles om det personliga kontraktet. Nu återstår förhandlingar med Porto, som sägs vilja ha runt 250 miljoner kronor.

Telles, vars kontrakt med Porto löper ut nästa sommar, har denna säsong noterats för tre poäng på två matcher.

Milan Skriniar, Inter

Nyheten om att Tottenham var intresserat av mittbacken slog ner lite som en bomb under förra veckan. Man sitter redan på Toby Alderweireld och Davinson Sanchez, men Jan Vertonghen har lämnat. Gianluca Di Marzio skriver att Skriniar är högst upp på Mourinhos önskelista.

Italienska Sky rapporterar om att en bytesaffär med Tanguy Ndombele inte längre är aktuell. Istället ska man vilja ha upp emot 600 miljoner för att släppa den 25-årige mittbacken.

Andreas Pereira, Manchester United

Pereira är en av många spelare som United försökt göra sig av med, men som blivit kvar och således försvårat möjligheterna att ta in fler offensiva nyförvärv. Har inte gjort en enda minut denna säsong.

Men det verkar nu kunna bli en flytt för 24-åringen. Italienska journalisterna Gianluca Di Marzio och Fabrizio Romano menar nämligen att Lazio är intresserat att ta in honom på lån med en köpoption inbakad i affären.

Todd Cantwell, Norwich

Experterna var många som trodde att Cantwell efter sin fina fjolårssäsong skulle belönas med en flytt till en större klubb. Men den offensiva mittfältaren har blivit kvar i Norwich, som är tillbaka i andradivisionen. 22-åringen, som gjorde sex mål och två assist i PL, fanns inte med i den senaste matchen och sägs nu finnas på Leeds radar.

Enligt brittiska lokalmedier har ett första bud på runt 150 miljoner kronor presenterats för Norwich, som sägs vilja ha närmare 200 miljoner.