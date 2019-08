Liverpool avfärdar anklagelser om "psykisk mobbning" av Duncan: "Ogrundade anklagelser"

Tidigare under onsdagen gick agenten Saif Rubie ut med ett uppseendeväckande uttalande gällande en av sina spelare, Liverpools Bobby Duncan. Enligt Rubie har Liverpool stoppat två utlåningar till andra klubbar och vilket ska ha lett till att Duncan mått psykiskt dåligt och ”inte lämnat sitt rum på fyra dagar”.

Vidare skrev Rubie att det var ”sorgligt att en klubb som Liverpool kan tillåtas att komma undan med att ha psykiskt mobbat och förgjort en ung man som Bobby."

Enligt Rubie ska Duncan tvingats ställa in sin senaste match på grund av sin psykiska hälsa.

"Den egentliga anledningen till att Bobby missade U23-matchen mot Southampton i måndags var på grund av att han lidit av svåra mentala problem gällande all stress som klubben utsatt honom för."

Klubbarna som ska ha velat låna Duncan (som för övrigt är kusin till Steven Gerrard) ska varit Fiorentina och Nordsjälland.

I en kommentar skriver Liverpool, enligt The Guardian, att anklagelserna är felaktiga. Klubbens skriver att anklagelserna är ogrundade – och vad gäller intresset för Duncan skriver man att det inte bör hanteras i media och att man inte kommer kommentera det ärendet mer. ”Men vi kommer fortsätta att jobba enskilt med spelaren för att hitta den bästa möjliga lösningen för alla inblandade.

Bobby Duncan spelde och gjorde mål för Liverpools A-lag mot Tranmere på försäsongen. Förra säsongen noterades han för 18 mål på 20 matcher i Premier Leagues U18-serie.

Official statement regarding Bobby Duncan @bobbyduncan999 shame on you @LFC #mentalhealth #consideration pic.twitter.com/OFYUJnwiJA