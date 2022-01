Liverpool bekräftar: Klopp missar stormötet - misstänkt coronasmittad

I morgon, söndag, tar tabelltvåan Chelsea emot trean Liverpool på Stamford Bridge. Det är ett toppmöte i Premier League som stundar, med andra ord.

Liverpool kommer dock att få klara sig utan sin huvudtränare Jürgen Klopp. Tysken har nämligen lämnat ett misstänkt positivt covid-19-test två dagar innan matchen, bekräftar Merseyside-klubben.

I ett officellt uttalande skriver Liverpool att Jürgen Klopp har isolerats med milda symptom. Pepijn Lijnders, assisterande tränare, kommer att leda laget mot Chelsea. Ytterligare tre personer ur tränarstaben har återlämnat misstänkt positiva testsvar.

Liverpool har tidigare drabbats av flera bekräftade fall av covid-19 i främst spelartruppen. Fabinho, Thiago och Virgil Van Dijk är exempel på några spelare som suttit isolerade och missat flera matcher under vintern. Jürgen Klopp har tidigare uttalat sig om svårigheterna att genomföra det täta matchande i Premier League under jul- och nyårshelgen - samtidigt som spelare faller bort på grund av corona.

- Det är väldigt knepigt. Varje morgon när man kommer in är det som ett lotteri, säger Klopp enligt lokaltidningen Liverpool Echo.

Flera Premier League-matcher har skjutits upp på grund av bekräftade coronautbrott senaste tiden. Exempelvis skulle Leicester-Norwich och Southampton-Newcastle ha spelats i dag, lördag, men båda matcherna har blivit uppskjutna.

Mer info inom kort

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.