Liverpool bekräftar: Vill skjuta upp matchen mot Arsenal

När Liverpool mötte Chelsea i Premier League i söndags fick de klara sig utan managern Jürgen Klopp vid sidlinjen. Dessutom saknades Alisson Becker, Joël Matip och Roberto Firmino - samtliga på grund av misstänkt positiva test för covid-19.

I början av veckan har situationen eskalerat ytterligare, med fler misstänkt positiva covidfall bland spelare och ledare i Liverpool. Tisdagens träning blev därmed inställd. Detta, i samband med andra faktorer som sjukdom och skador, har fått klubben att agera.

I ett officiellt uttalande meddelar Liverpool nu att klubben har lämnat in en formell begäran till ligaorganisationen EFL att skjuta upp torsdagens ligacupsemifinal mot Arsenal.

"Klubben anser det vara både klokt och förnuftigt att be om att matchen spelas på ett annat datum", skriver Liverpool i uttalandet.

Ligacupsemifinalerna spelas i dubbelmöten med Arsenal-Liverpool nu på torsdag och Liverpool-Arsenal nästa torsdag. Chelsea och Tottenham möts i den andra semifinalen.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.