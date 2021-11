Liverpool i sorg: Klubblegendaren har gått ur tiden

Liverpool är i sorg. Klubblegenden Ray Kennedy, 70, har gått ur tiden efter en lång kamp med sjukdomen Parkinson, meddelade klubben på sina kanaler under tisdagen.

Kennedy spelade åtta säsonger för klubben mellan 1974 och 1982. Han representerade klubben vid totalt 393 matcher och noterades för 72 mål, samtidigt som han var med och vann: Fem ligatitlar, tre Europacuptitlar (nuvarande Champions League), en Uefa cup-titel (nuvarande Europa League), en europeisk supercuptitel och en ligacuptitel.

Utöver Liverpool representerade Kennedy även Arsenal under fem säsonger mellan 1969 och 1974, där han noterades för 213 matcher, 71 mål och vann en ligatitel och en FA cup-titel.

Den legendariske Liverpool-tränaren Bob Paisley beskrev honom som "en av Liverpools bästa spelare någonsin och förmodligen den mest underskattade".

We are mourning legendary former player Ray Kennedy, who has passed away at the age of 70.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Ray’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace Ray, 1951-2021