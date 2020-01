Liverpool nollade West Ham - har nu besegrat samtliga lag i ligan

Liverpool besegrade under onsdagskvällen West Ham på London Stadium. En vinst som innebär att Jürgen Klopps mannar har besegrat samtliga lag i Premier League. - Vi hade kunnat göra det bättre men i den här matchen var det bara ett lag som var värda vinsten, säger Jürgen Klopp till Sky Sports.

Inför onsdagens match mellan West Ham och Liverpool hade ligaledarna ett försprång på hela 16 poäng och det skulle visa sig bli ännu större. Sadio Mané skadade sig i Liverpools senaste ligamatch mot Wolves och när startelvorna blev officiella stod det klart att belgaren Divock Origi blev Jürgen Klopps ersättare på anfallspositionen.

Liverpool fick en drömstart på matchen även denna gång. Efter en tilltrasslad situation drogs Origi ner och domaren Jonathan Moss pekade tveklöst på straffpunkten. Och efter en kort VAR-koll hade Liverpool tagit ledningen genom Mohamed Salah. En ledning som höll sig fram till halvtidspausen.

Liverpool fortsatte att pressa under andra halvlek och via en kontring uttökade gästerna sin ledning. Denna gång var det Alex Oxlade-Chamberlain som slog in Liverpools andra mål för kvällen. 2-0 och tunga huvuden på West Hams spelare.

West Ham spelade upp sig avslutningsvis där Pablo Fornals sköt i stoplen, men Londonklubben lyckades aldrig spräcka nollan. Liverpool vinnare i matchen och har nu besegrat samtliga Premier League-lag. Serieledarna har 19 poäng ner till tvåan Manchester City.

- Vi hade kunnat göra det bättre i passnings- och försvarsspelet, men jag är glad för de tre poängen. Vi hade kunnat göra det bättre men i den här matchen var det bara ett lag som var värda vinsten, säger Jürgen Klopp till Sky Sports.

Efter matchen var West Hams tränare David Moyes mer besviken samtidigt som han hoppas på att nyförvärvet ska stå för målen framåt.

- Vi är besvikna att vi släpper in de två målen men vi får också se det positiva och det är spelarnas prestationer. Jag hoppas att Tomas Soucek kommer göra som han gjorde i Slavia Prague. Att göra mål.

Startelvor:

West Ham: Fabianski - Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku - Noble, Rice, Snodgrass - Haller, Lanzini

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum - Origi, Firmino, Salah