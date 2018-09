Liverpool slog Leicester trots Alissons jättetavla

Liverpool har inlett säsongen på ett imponerande vis med tre raka segrar, senast med 1-0 mot Brighton & Hove Albion i Premier League. I eftermiddag började det åter bra, den här gången mot Leicester borta på King Power Stadium.

Tio minuter in i matchen tog Liverpool ledningen. Sadio Mané tryckte in bollen i mål från en position inne i straffområdet. Precis innan pausvilan ökade därefter brassen Roberto Firmino på till 2-0. Forwarden nickade in en hörna i mål.

I andra halvlek blev Liverpool däremot skakat av en jättetavla. Brasseförvärvet Alisson, från Roma, gjorde ett försök att dribbla bort Kelechi Iheanacho efter en hemåtpassning, men misslyckades och fick se anfallaren spela fram Rashid Ghezzal till 2-1.

Liverpool tryckte därefter på framåt för ytterligare ett mål, medan Leicester också hotade framåt för ett kvitteringsmål. I slutändan höll däremot de rödklädda undan och vann mötet med 2-1 till fjärde raka segern i år i Premier League.

- Vi kunde ha gjort mål tidigare i matchen och som jag har sagt tidigare så innebär en torr plan att det inte blir så bra fotboll. Leicester ville vara aggressivt, men kunde inte det eftersom att vi förflyttade oss bra. I det ögonblicket när planen blev torr, så behövde vi lite tid för att vänja oss vid det. I andra halvlek behövde vi kontrollera bollen och det gjorde vi utan att gå djupare. Vi hade lite tur i några situationer, men jag tycker att vi förtjänade att vinna, säger Liverpool-tränaren Jürgen Klopp till Sky Sports.

Nu väntar ett landslagsuppehåll före Liverpool ställs i ett toppmöte den 15 september mot Tottenham i London, medan Leicester samma dag ställs mot Bournemouth på bortaplan.

- Vi är i en så bra position som möjligt efter fyra matcher eftersom att vi vunnit alla matcher. Det är däremot en lång säsong och det finns mycket att förbättra. Jag är nöjd med hur vi har försvarat oss, men det finns mer i det här laget. Det är fortfarande tidigt, ingen har nått sin toppform, säger Liverpool-mittfältaren James Milner till Sky Sports.

Leicesters startelva: Schmeichel - Ricardo Pereira, Morgan, Maguire, Chilwell - Mendy, Ndidi - Ghezzal, Maddison, Albrighton - Gray

Liverpools startelva: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané