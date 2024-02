Liverpool vände och vann mot Luton - Klopp stirrade ut åskådare

Liverpools skadeläge är prekärt och i onsdagsmötet med Luton i Premier League var Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Dominik Szoboszlai och Thiago Alcantara otillgängliga. Dessutom saknades Mohamed Salah samt Darwin Nunez, som var frågetecken inför matchen.

Bortalaget på Anfield tog ledningen efter dryga tio minuters spel. Chiedozie Ogbene nickade på in retur som Caoimhín Kelleher släppte på ett skott ur snäv vinkel.

I Liverpool rådde frustration under den första akten och Jürgen Klopp såg ut att koka. Enligt Daily Star stirrade tysken ut åskådare efter att det vädrats missnöje på grund av ett misstag från Harvey Elliott. På ämnet ilska tilldelades John Achterberg, målvaktstränare i Liverpool, ett gult kort i matchen.

Ställningen i paus var 1-0.

Liverpool tryckte gasen i botten i den andra halvleken och fick utdelning efter 57 minuters spel. Virgil van Dijk knoppade in hörna. Bara minuter därpå hade Liverpool fullbordat vändningen. Cody Gakpo nickade in 2-1 från nära håll efter ett inspel från Alexis Mac Allister, som i sin tur skickade in bollen i boxen efter ett inkast av Conor Bradley.

Det slutade inte där. Med 20 minuter kvar satt Luis Diaz dit 3-1 och där och då kändes matchen avgjorde.

Matchen slutade 4-1 efter att Harvey Elliot tryckt in matchens sista mål i slutminuterna. och Liverpool är kvar i serieledning. Luton i sin tur parkerar alltjämt på nedflyttningsplats.

Startelvor:

Liverpool: Kelleher - Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez - Endo, Mac Allister, Gravenberch - Elliott, Díaz, Gakpo.

Luton: Kaminski - Mengi, Osho, Bell - Ogbene, Lokonga, Barkley, Chong, Doughty - Woodrow, Morris.