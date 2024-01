Liverpool vann stormötet med Newcastle - Klopp med märklig reaktion på Isaks mål: "Kan inte hedja sig"

Arsenal åkte på en rejäl nyårssmäll när man tappade 1-0-ledning till 1-2-förlust på Craven Cottage i Londonderbyt mot Fulham på nyårsafton. Det resultatet kunde serieledaren Liverpool kapitalisera på under nyårsdagen.

Jürgen Klopp och hans manskap tog nämligen emot Alexander Isak och hans Newcastle United. Ett Newcastle som kom från två raka missräkningar i mellandagarna mot Luton Town (0-1) och Nottingham Forest (1-3).

Och likt i mellandagarna såg det tungt ut för Newcastle när matchen blåstes i gång. Liverpool skapade direkt flera farliga chanser.

Efter 13 minuter fick Darwin Núñez utrymme för att ta avslut i gästernas straffområde. Newcastle-målvakten Martin Dúbravka var dock vaken på linjen och avvärjde.

Fem minuter senare blev det nätrassel för Liverpool. Luis Díaz blev serverad i djupled och placerade kyligt in 1-0 till hemmalaget - men Núñez blåstes av för offside. Ett beslut VAR bekräftade.

Ytterligare fem minuter fick Liverpool ett drömläge att ta ledningen igen. Díaz fälldes i Newcastles straffområde och colombianen tilldelades en straff.

Fram till elvameterspunkten klev Mohamed Salah. Egyptiern gick på kraft och sköt rakt i målet, vilket lästes av Dúbravka som räddade straffen. Trent Alexander-Arnold var framme på returen och fick tid till att sikta in sig - men sköt över.

Strax innan halvtid fick även Newcastle ett mål bortdömt. Dan Burn nickade bollen i mål från nära håll, men Alexander Isak bedömdes vara offside i uppbyggnaden till målet. Efter VAR-granskning bekräftades beslutet på planen att döma bort målet.

I inledningen av den andra halvleken fick Salah sin revansch. När Núñez fick skottläge i Newcastles straffområde fick han i sista stund syn på Salah som löpt i från sin försvarare vid straffpunkten. Uruguayanen passade därmed sin anfallskollega i stället för att skjuta - och Salah rullade in 1-0 i öppet mål.

Liverpool pressade därefter på för ett andra mål. Men då dök han upp på Anfield för andra säsongen i rad - Alexander Isak.

När den svenske landslagsanfallaren loppade läckert ett avslut över Alisson Becker i Liverpool-målet och kvitterade i den 54:e minuten. Isak gjorde mål på sin första chans i matchen.

- Var kom det målet i från? Jürgen Klopp kan inte hejda sig från att skratta, säger Sky Sports expertkommentator Gary Neville.

Hans kollega Lewis Jones fyller i:

- En chans, ett mål för Isak. Det är sådär man gör. Liverpools försvar vacklade till där.

När det endast återstod 20 minuter kvar av ordinarie tid att spela var det återigen Dúbravkas tur att rädda Newcastle.

På en hörna damp en andraboll ner på inbytte Cody Gakpos fötter, och nederländaren tog ett instinktivt avslut mot mål. Dessvärre för honom stod Dúbravka för en imponerande reflexräddning på mållinjen och nekade Liverpool ett ledningsmål.

Men målet skulle komma.

I den 74:e minuten bjöd Liverpool på högklassig fotboll. Salah drev in från sin högerkant och hittade Diogo Jota, som löpt in bakom Newcastles backlinje, med en passning. På ett tillslag spelade sedan Jota vidare till Curtis Jones framför öppet mål som enkelt kunde rulla in 2-1 till Liverpool.

Därefter dröjde det inte heller länge innan trean kom.

Fyra minuter efter Jones 2-1-mål dök Gakpo upp på ett inlägg från Salah inne i Newcastles straffområde. Nederländaren mötte upp inlägget, fick en felträff som ställde Dúbravka i Newcastle-målet när han slängde sig, och fick se bollen gå in till 3-1.

Gästerna fick nerv i matchen när Sven Botman nickade in en 2-3-reducering med nio minuter kvar av ordinarie tid, men den blev kortvarig. Direkt efter fick Liverpool straff när Jota fälldes i friläge av Dúbravka - och Salah såg till Liverpool återtog en tvåmålsledning när han skickade målvakten åt fel håll och satte 4-2.

Beslutet att ge Liverpool straff blev omdiskuterat i England.

"Det där är aldrig en straff. Varför i hela friden sätter Jota inte bollen i det öppna nätet han har framför sig?", skriver The Athletic-journalisten Ben Jacobs på plattformen X.

"Varför sköt han inte bara bollen i mål?!", undrade Jamie Carragher.

"Det där är en fantastisk filmning", skriver Newcastle-ikonen Alan Shearer.

Därefter bjöd inte matchen på några fler mål. Liverpool vann med 4-2 och drygar ut sin serieledning. Nu leder Merseysidelaget Premier League tre poäng före tvåan Aston Villa. Skulle tabelltrean Manchester City, som spelat en match mindre än Liverpool, vinna sin hängmatch så krymper avståndet till två poäng.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez - Szoboszlai, Endo, Jones - Salah, Núñez, Díaz.

Newcastle: Dúbravka - Livramento, Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimarães, Miley - Joelinton, Isak, Gordon.