Liverpool vidare i FA-cupen - vann klart mot Villas U23-lag

Liverpool bortaspelade under fredagskvällen mot Aston Villa i den tredje omgången i FA-cupen. Då kom Liverpool till spel med bland annat Sadio Mané och Mohamed Salah från start, medan Aston Villa tvingades ställa upp med sitt U23-lag med anledning av ett stort antal corona-fall i klubbens A-trupp. Det resulterade i att Liverpool fick en smakstart.

Redan efter fyra minuter gav Mané sitt lag ledningen med ett nickmål, och bara några minuter senare var Georginio Wijnaldum nära 2-0. Den gången fick dock nederländaren se sitt avslut gå tätt utanför mål. Liverpool skapade även fler chanser än så, men fick till en början inte mer utdelning. I stället kontrade Aston Villa in 1-1, genom 17-årige Louie Barry, strax före halvtid. Det innebar likaläge i paus.

Men sedan avgjorde Liverpool matchen, inom loppet av fem minuter, i andra halvan av matchen. Först placerade Wijnaldum in 2-1 i den 60:e minuten, därefter nickade Mané in 3-1 i den 63:e minuten och sedan tryckte Salah in 4-1 i den 65:e minuten. Därmed var matchen avgjord.

Liverpool blev omskakat, men vann till slut med 4-1 mot Aston Villas U23-lag och gick vidare till den fjärde omgången i FA-cupen.

Startelvor:

Aston Villa: Onodi - Kesler, Revan, Bridge, Chrisene - Walker, Sylla, Raikhy, Rowe - Bogarde - Barry.

Liverpool: Kelleher - Williams, Fabinho, Williams, Milner - Henderson, Wijnaldum, Jones - Salah, Minamino, Mané.