Ljungberg lär bli kvar i Arsenal: "Ser fram emot att jobba med Arteta"

Under fredagen presenterade Arsenal sin nya huvudtränare. Valet faller på Mikel Arteta, tidigare lagkapten i klubben, och kontraktet är skrivet över tre och ett halvt år. Däremot har ännu inte någon stab kring spanjoren presenterats och det har varit höljt i dunkel om Fredrik Ljungberg, som lett laget efter att dåvarande tränaren Unai Emery fick sparken, ska vara kvar.

Men det verkar han av allt att döma bli. Han själv skriver på Twitter att han ser fram emot att arbeta med Arteta.

"Det har varit en ära att hjälpa klubben jag älskar de senaste veckorna och jag ser fram emot att arbeta med Mikel Arteta och hans stab", skriver svensken på Twitter.

Mikel Arteta är dock fåordig om både sin stab och Ljungbergs framtid.

- Jag har pratat med honom (Ljungberg), säger den nytillträdde tränaren enligt Daily Mirror.

På frågan om när han stab ska presenteras säger han:

- Den kommer att tillkännages inom kort.

The message from me is still the same, get behind us and support the team! It’s been an honour to have helped the club I love for the last few weeks and I am excited to work with @m8arteta and his staff moving forwards pic.twitter.com/rj6xTrcLuV