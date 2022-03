Lokaltidningen: Kaos i Manchester United - spelare har "hånat" Ralf Rangnicks cv

4-1-förlust och Manchester United blev överkört av stadsrivalen Manchester City i söndagens derby. Efter matchen riktades skarp kritik mot spelarna i United, bland annat menade Roy Keane att vissa av dem inte borde få spela för klubben igen.

Nu kommer uppgifter som tyder på omklädningsrummet är splittrat. Det är lokaltidningen Manchester Evening News som rapporterar att det finns ett utbrett missnöje kring laguttagningar och vilka spelare som får speltid och inte.

Enligt tidningen är vissa spelare i "frysboxen" bittra över att bli åsidosatta för deras rivaler. En spelare uppges ha beskrivit en lagkamrat, som har en fast plats i laget, som "ögontjänare" medan en annan spelare ska vara avundsjuk på uppmärksamheten hans konkurrenter får från tränarteamet.

Det ska även finnas kritik mot interimtränare Ralf Rangnick. Enligt MEN har några spelare hånat tyskens cv och är inte nöjda med hans träningsmetoder. Andra spelare ska ha ifrågasatt varför klubben valde att anställa en tränare som har jobbat som sportchef i ryska ligan (Lokomotiv Moskva). Dessutom ska spelartruppen inte vara imponerad av Rangnicks bakgrund i Tyskland.

En källa i omklädningsrummet uppger för tidningen att flera spelare anser det vara "bisarrt" hur Manchester Uniteds säsong har utvecklat sig, men har också insett att det inte bara går att skylla på Ralf Rangnick.

Tidigare under måndagen rapporterade The Guardian att Marcus Rashford överväger sin framtid i United. Detta då 24-åringen ska vara missnöjd med speltiden han har fått under Ralf Rangnick.

Manchester United ligger för tillfället på femte plats i Premier League, en poäng bakom Arsenal som dock har tre matcher färre spelade.