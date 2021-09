Lukaku misslyckade målfirandet: "Inget mer knäglidande"

Romelu Lukaku hade aldrig gjort mål på Stamford Bridge. Som för att kompensera slog han till med två i samma match, när Aston Villa var på besök.

Efter det första målet sprang han mot långsidan och skulle glida på sina knän mot publiken. Men det gick inte riktigt som belgaren hade tänkt sig. Han verkade fastna med skorna i gräset och istället för att glida, ramlade han framlänges och tvingades ta emot sig med händerna.

”Inget mer knäglidande för min del efter gårdagens firande…”, skriver han själv på Twitter dagen efter matchen.

Lagkamraterna kom sedan fram till Lukaku och kramade om honom där han låg på marken. Marcos Alfonso passade på att klappa om anfallarens knän efter fallet.

Det är inte första gången en spelare i Chelsea ger upp på det specifika målfirandet. 2018 kommunicerade Eden Hazard att han inte längre skulle göra sitt signaturfirande mer.

Anledningen? Det gjorde för ont i knäna. I en video på klubbens Twitter visade han upp sina sår, som ett argument för att pensionera gesten.

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration…