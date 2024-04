Mac Allister skickade upp Liverpool i serieledning med en projektil

Liverpool är tillbaka i serieledning, men segern mot Sheffield United var med viss möda.

Det började bra för hemmalaget på Anfield. Efter dryga kvarten svarade bortalagets målvakt Ivo Grbic för en dunderblunder. Keepern råkade skicka en långboll rakt på en framrusande Darwin Nunez, varpå att rikoschetten hamnade i Sheffields United nät.

- Jag tittade på Chris Wilder (tränare) och han tog bara en djup suck, det är inte mycket man kan göra åt det, sa förre Leeds-forwarden Lucy Ward i Sky och fortsatte:

- Ivo Grbic har varit bra sedan han kom till Sheffield United, men det är en blixt från klar himmel och en bjudning.

Annons

Förre Manchester United-spelaren Dion Dublin:

- Jag vet inte vad Grbic håller på med, sa han i BBC.

Ställningen var 1-0 i paus.

Dryga tio minuter in i den andra akten kvitterade Sheffield United. Gustavo Hamer höll sig framme på ett inlägg och via Conor Bradley slank bollen in i mål.

I jakten på ett kvitteringsmål valde Liverpools tränare Jürgen Klopp att byta ut Mohamed Salah och ersätta honom med Harvey Elliott i den 60:e minuten.

- "Mo" Salah gick in i den tekniska zonen gjorde en halv handskakning med tränaren. Han var inte glad, sa förre Manchester United-forwarden Dion Dublin i BBC.

Med en kvart kvar kom 2-1-målet för Liverpool. Från straffområdeskanten dundrade Alexis Mac Allister in ett skott i krysset.

"Vilken träff", skrev Sky Sports Peter Smith.

Liverpool lyckades hålla undan och vann faktiskt med 3-1, Cody Gakpo gjorde sista målet på tilläggstid. Resultatet innebär att Merseysidelaget petar ned Arsenal till andra plats. Manchester City är trea med tre poäng upp till Liverpool.

Annons

Startelvor:

Liverpool: Kelleher - Bradley, Konate, van Dijk, Gomez - Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch - Salah, Diaz, Nunez.

Sheffield United: Grbić - Holgate, Ahmedhodžić, Trusty - Bogle, Souza, Arblaster, Hamer, Robinson - McAtee, Brereton Díaz.