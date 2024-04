Mainoo ber om ursäkt efter firandet: "Tog ut tre poäng i förtid"

Manchester Uniteds 2-2-möte med Liverpool under söndagen blev en speciell match för hemmalagets Kobbie Mainoo. När talangen läckert skruvade in 2-1 till United i den 67:e minuten noterades han för sitt första mål inför hemmapubliken på Old Trafford.

Den landslagsmeriterade 18-åringen firade vilt och blåste kyssar till publiken, bland annat. För det bad han om ursäkt efter matchen.

- Det kändes så bra att jag tog ut de tre poängen i förtid. Jag ber om ursäkt för det, säger Mainoo enligt The Sun och fortsatte:

- Det var en overklig känsla att göra mitt första mål på Old Trafford, speciellt i en sådan här match. Men i slutet av dagen så får vi inte med oss tre poäng, så jag är inte allt för glad.

Annons

Mainoo har noterats för tre mål och två assist på 26 framträdanden för Manchester United den här säsongen.