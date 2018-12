Det var under derbyt mellan Arsenal och Tottenham den 2 december i år som en åskådare kastade in ett bananskal i riktning mot Gunners anfallsstjärna Pierre-Emerick Aubameyang, efter att denne gjort mål.

En person greps för tilltaget och på tisdagen dömdes mannen till ett bötesbelopp på 500 pund (motsvarande drygt 5700 kronor) samt till en fyra år lång avstängning från att gå på fotboll.

- Vi anser att det var en riktad handling att kasta ett bananskal efter att ett mål gjorts av en svart spelare. Vi har funnit att det fanns ett rasistiskt inslag, sa domaren Mervyn Mandell, enligt nyhetsbyrån Press Association.

Den 57-årige mannen själv menar att handlingen inte bör anses som rasistisk och hans försvarare hävdade under rättegången, enligt The Guardian, att det inte fanns någon baktanke från mannen med att det just var ett bananskal som kastades.

- Det hände i stridens hetta. Han plockade upp det som var närmast honom. Det kunde ha varit en plastmugg. Det kunde ha varit ett äppelskrutt, sa Leila Rasool, enligt tidningen.