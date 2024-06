Man United herrlag flyttar in i damernas omklädningsrum

Manchester Uniteds nya ägare Sir Jim Ratcliffe har lovat att det kommer ske förändringar i klubben. Bland annat ska en sportslig ledning tillsättas och pengar ska investeras i klubbens egna faciliteter, som träningsanläggningen Carrington.

För ett par veckor sedan meddelade klubben att de ska påbörja arbetat för att modernisera anläggningen herrlaget tränar på, vilket kommer kosta stora pengar - närmare bestämt 670 miljoner kronor.

Det gör att det kommer bli provosoriska lösningar under projektet, som kommer ta runt ett år, och enligt The Guardian kommer herrlaget att flytta in i damlagets omklädningsrum medan damerna kommer få hålla till i flyttbara baracker.

Sir Jim Ratcliffe har också uttalat att han prioriterar herrlaget under sin första tiden i Man United och beskrivit herrarna som "förstalaget" i en intervju med The Guardian. Det har enligt tidningen inte varit uppskattat inom klubben.