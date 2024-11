Man United och Chelsea kryssade - oväntad poängräddare

Manchester United har nytt styre och när Chelsea gästade Old Trafford under söndagen var det Ruud van Nistelrooy som ledde laget på interimbasis. Han valde att göra tre förändringar jämfört med ligacupsegern mot Leicester tidigare i veckan: André Onana, Noussair Mazraoui och Rasmus Højlund klev in från start.

Det innebar bland annat att Victor Nilsson Lindelöf förpassades till bänken.

I Chelsea saknades miljardförvärvet Enzo Fernandez.

Matchens första farliga chans gick till Chelsea när Noni Madueke i den 14:e minuten nickade en hörna i stolpen.

Strax efter det att 35 minuter var spelade kom United i en farlig kontring genom Ugarte som drev bollen innanh han fälldes och i samma veva hittade Rasmus Højlund vars avslut så när hittade in i mål men Sanchez i Chelsea-kassen dök fint och räddade bollen, men då hade domaren redan blåst frispark för förseelsen på Ugarte.

- Domaren har tur där för om skottet hade gått in (efter avblåsningen) så hade det blivit stökigt, säger tidigare United-backen Gary Neville i Sky Sports.

Frisparken mynnade sedan inte ut i någonting.

Precis innan domaren blåste av den första halvleken kom matchens farligaste chans.

Ett inlägg från Uniteds vänsterkant hittade Marcus Rashford som styrde bollen mot mål men den gick i ramen och ut.

I den andra halvleken så skulle hemmalaget ta ledningen. Detta genom en straff.

För Rasmus Højlund fick bollen i straffområdet och fälldes av Chelsea-målvakten. Väl fårn elva meter gjorde Bruno Fernandes inga misstag utan placerad in 1-0.

Men svaret från Chelsea kom bara minuter senare. Moises Caicedo testade skott från distans efter en hörna och bollen satt bakom Onana, utjämnat därmed.

- Caicedo har varit riktigt bra. Den bästa Chelsea-spelaren på planen, säger Gary Neville i Sky Sports och fortsätter:

- När den kommer i luften, så trodde jag inte att han hade det i sig att skjuta, men det var en vacker träff.

I slutet av matchen slarvade United-talangen Garnacho offensivt och tappade bollen vilket tvingade Casemorio till en tackling som renderade i gult kort - och direkt efter ilsknade brassen till på argentinaren.

- Casemiro var tokig på Garnacho där. Så fort han hade gjort tacklingen som fick honom varnad så vände han sig om till ynglingen och sa några sanningens ord, säger Simon Stone i BBC.

När domaren väl blåste av matchen stod det 1-1 på resultattavlan och Caicedo blev därmed en något oväntad poängräddare.

- Jag fick en chans att göra mål och jag gjorde det. Jag är så lycklig, säger poängräddaren till BBC och fortsätter:

- Vi förtjänade att vinna. Vi visste att det skulle bli en tuff match men vi var förberedda.

Tidigare United-kaptenen Roy Keane gav sin syn på sitt gamla lag i Sky Sports sändning:

- Vi upprepar oss, vi vet inte vad vi ska få från dem. Det är upp och ned. En insats som gör mig besviken. United är "mellanmjölk" på allting och de är inte speciella. Avsaknaden av mål är svår att förstå.

Den tidigare Tottenham-mittfältaren Jamie Redknapp fyllde på:

- Fram till målet var det svårt att titta på. Det var som en "pub-match". Från Uniteds synvinkel så har jag sett dem spela sämre denna säsong.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui - Casemiro, Ugarte - Rashford, Fernandes, Garnacho - Højlund.

Chelsea: Sanchez - Gusto, Fofana, Colwill, James - Caicedo, Lavia - Madueke, Palmer, Neto - Jackson.