Man United tillbaka på segerspåret - Martial tvåmålsskytt i vändning mot Newcastle

Manchester United kom närmast från en förlust mot tabelljumbon Watford, och kvällens möte med Newcastle började också illa för de rödklädda när Matthew Longstaff tryckte in 1-0 till bortalaget. Innan målet hade Newcastle också bränt ett friläge.

Men efter underläget skulle matchen skifta karaktär. Manchester United kvitterade några minuter senare när Anthony Martial fick bollen uppeggad till sig av Andreas Pereira i straffområdet. Fransmannen nöp till och satte dit 1-1.

Strax efter kvitteringen skulle Man United även sätta 2-1. 18-årige talangen Mason Greenwood slog till från distans och bollen gick in i mål via ribban. Några minuter innan paus ökade hemmalaget sedan på till 3-1 när Marcus Rashford nickade in ett inlägg.

Sex minuter in i andra halvlek ökade Manchester United på till 4-1 genom Anthony Martial, som därmed gjorde sitt andra mål i matchen. Målet blev också matchens sista.

Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen i Uniteds backlinje. Emil Krafth byttes in i den 88:e minuten för Newcastle.

Resultatet innebär att Man United är tillbaka på vinnarspåret igen efter två raka matcher utan seger i ligan. Man ligger just nu på sjunde plats i ligan, men med en match mer spelat än Wolverhampton som ligger precis bakom. Newcastle ligger kvar på tionde plats.

- Mot Watford var vi inte bra nog enligt vår standard, men killarna visade fantastisk intensitet i dag och vi förtjänade verkligen de tre poängen. Om två dagar har vi en stor match och vår historia hittills i år har varit bra insatser följt av inte så bra insatser, säger Uniteds Harry Maguire till Amazon efter matchen enligt BBC.

I nästa omgång reser Manchester United till Burnley för att möta ”The Clarets”, en match som spelas på lördag.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Pereira, Rashford - Martial.



Newcastle: Dubravka - Schär, Fernandez, Lejeune - Manquillo, Longstaff, Longstaff, Almiron, Willems - Gayle, Joelinton.