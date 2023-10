Man United visar upp satsning på damlaget - investerat över 90 miljoner kronor

Manchester United satsar allt mer på klubbens damlag, och visar nu upp klubbens senaste stora investering - ett nytt "hem" för damlaget på träningsanläggningen Carrington.

United har, enligt den engelska tidningen Daily Mirror, investerat sju miljoner pund, motsvarande 94 miljoner svenska kronor i en byggnad, där damlaget numera har omklädningsrum, ett toppmodernt gym, förstklassiska medicinska faciliteter och rehabiliteringsområden, precis som en restaurang och konferensrum.

Totalt sett behövde United sju månader på sig att färdigställa byggnaden, som blev invigd lagom till den här säsongen, men som först nu visas upp för allmänheten med bilder och filmklipp på klubbens hemsida.

Under onsdagskvällen åkte Uniteds damlag på ett stort bakslag, då klubben åkte ut mot Paris Saint-Germain i kvalet till Champions League. Över två möten blev det förlust med 2-4. United har fem poäng efter tre matcher i Women's Super League. Förra säsongen blev klubben tvåa i den engelska högstaligan.

Via länken går det att se damlagets nya "hem" på Carrington.

Head of women's football Polly Bancroft guides you through the new #MUWomen training facility at Carrington ▶️👀#MUFC