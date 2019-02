Manchester City byter till Puma - uppges göra miljardklipp

Manchester City med tillhörande "City Football Group"-koncern, vilket inkluderar systerklubbar, meddelade under torsdagen att man har skrivit ett långtidsavtal med klädtillverkaren Puma. Avtalet med Puma ger ett rejält klirr i kassan för Manchester City, enligt Financial Times. Uppgifter till tidningen gör gällande att avtalet är skrivet över en tioårsperiod och är värt ungefär sju miljarder kronor.

Dock är det inte hugget i sten att hela beloppet kommer att tillfalla koncernen. En källa med insyn i Puma uppger för Financial Times att det finns vissa klausuler som är prestationsbaserade i avtalet.

Manchester City spelar för närvarande i Nike och kommer från och juli i sommar att byta till Puma.

PUMA and City Football Group have signed a global long-term partnership, which will see PUMA supply Manchester City, as well as sister clubs in Australia, Spain, Uruguay and China.



