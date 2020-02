Manchester City krävde skadestånd av Uefa efter rekommendation om CL-uteslutning

Manchester City riskerade ett års uteslutning ur Champions League. Klubben regerade starkt mot att de uppgifterna läckte ut i media, rapporterar The Times. City ska ha krävt skadestånd av Uefa, som slog tillbaka mot anklagelser om läckor.

Manchester City har flera gånger varit under granskning av Uefa för att klubben ska ha brutit mot Financial Fair Play-reglerna som Uefa instiftat. 2014 bötfälldes klubben med över en halvmiljard kronor av Uefa för brott mot regelverket och förra årets startades en ny utredning mot klubben efter att Football Leaks läckte dokument som visade att City missledde Uefa. The Guardian uppgav i januari att den nya utredningen kan innebära att klubben straffas med ett års avstängning från spel i Champions League.

Nu rapporterar The Times att Manchester City var rasande över läckan och att klubben krävde skadestånd för det inträffade. Dessutom menade City att Uefa skulle utreda huruvida läckan kunde ske i första läget för att Uefa skulle kunna vidta åtgärder mot den eller dem som stått bakom läckan.

City tog ärandet till idrottens skiljedomstol Cas, som nekade Citys begäran. Dessutom svarade chefsutredaren Yves Leterme på begäran med att slå tillbaka mo uppgifterna och bestämt förneka att han eller någon annan hade läckt uppgifterna.

”Era anklagelser är grundlösa och oacceptabla i den ton de skrivs. Vänliga observera att jag inte kommer att fortsätta en sådan korrespondens och att jag inte kommer att svara på mer grundlösa anklagelser riktade mot mig personlig och/eller mot mina kollegor” skrev utredaren i sitt svar.

Utredningen mot City handlade om att Manchester City misstänktes ha brutit mot Financial Fair Play genom att ägaren Sheikh Mansour skjutit in mer pengar i klubben än vad som är tillåtet av reglerna genom att klubben slöt sponsoravtal med Ethiad och tre andra sponsorer från Abu Dhabi. Sponsoravtalen värderades upp till 118,75 miljoner pund, vilket i sig är drygt 1,5 miljarder svenska kronor.

Ärendet är just nu hos Uefas:s "undersökande kammare" och om de bedömer att Manchester City har försökt vilseleda Uefa kan alltså Manchester City erhålla ett förbud från Champions League på upp till ett år.