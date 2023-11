Manchester City vann derbyt mot Manchester United - framför ny rekordpublik på Old Trafford

Fram mot söndagskvällen vankades det Manchester-derby på Old Trafford. Manchester United tog emot Manchester City i Women’s Super League.

Då hade 43 615 supportrar tagit sig till "The Theatre of Dreams", vilket krossade det tidigare publikrekordet för Uniteds damlag på Old Trafford enligt nyhetsbyrån Reuters. Det rekordet låg på 30 196.

Efter 21 minuter på matchklockan gav Katie Zelem Manchester United en fin öppning på matchen när hon gjorde 1-0 på på straff. Men därefter tog Manchester City över helt.

Jill Rood kvitterade i den 34:e minuten och bara en minut senare hade Lauren Hemp även gett gästerna ledingen med 2-1.

Khadija Shaw utökade till 3-1 i den 55:e minuten, och där kändes matchen avgjord. Men i den 72:a minuten tog Laia Aleixandri sitt andra gula kort för dagen och blev utvisad.

United svarade med att kasta in två forwards för att jaga ett reduceringsmål - men lyckades inte ge matchen liv.

City vann med 3-1 och går därmed om stadsrivalen i tabellen. Ny trea i Women's Super League är Manchester City på 13 poäng, tre poäng bakom tvåan Arsenal och sex poäng bakom ettan Chelsea.

Manchester United, i sin tur, placerar sig på fjärde plats på samma poäng som femman Tottenham Hotspur.